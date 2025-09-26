Klart: Manchester City förlänger med O’Reilly

Nico O’Reilly har fått en hel del förtroende under inledningen av den här säsongen.

Nu står det klart att den unge försvararen belönas av Manchester City.

Denna fredagskväll står det klart att parterna är överens om ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Nico O’Reilly flyttades upp i Manchester Citys A-trupp sommaren 2024 och under inledningen av den här säsongen har den unge försvararen fått en hel del förtroende.

Hittills har det blivit sex framträdanden, fyra i Premier League och fyra i Champions League. Nu står det även klart att O’Reilly belönas av Manchester City.

Toppklubben meddelar denna fredagskväll att man är överens med den 20-årige försvaren om att nytt avtal.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2030.

”Vi är glada att meddela att Nico O’Reilly har förlängt sitt kontrakt med Manchester City till 2030”, skriver klubben via X.