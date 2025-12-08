Klart: Profilen lämnar Manchester United

Jonny Evans la skorna på hyllan i somras och fick då en roll i Manchester United.

Nu står det klart att han lämnar klubben.

Detta för att tillbringa mer tid med sin familj enligt BBC.

Foto: Bildbyrån

Den 37-årige nordirländaren Jonny Evans valde efter förra säsongen att lägga skorna på hyllan.

Evans fick då en roll i Manchester United som ansvarig för klubbens utlånade spelare, men redan nu så väljer han att lämna klubben och tjänsten. Detta är något som flera brittiska medier rapporterat.

Anledningen till detta är enligt BBC att Evans vill spendera mer tid med sin familj.

Under sin karriär spelade han totalt 241 tävlingsmatcher för Manchester United och han var bland annat med och vann en Premier League-titel.