Rodrigo Muniz ryktades bort från Fulham i somras.

Nu har han istället säkrats upp av Londonklubben.

Anfallaren har skrivit på ett nytt långtidsavtal med klubben.

Rodrigo Muniz såg ut att kunna lämna Fulham i somras.

Leeds United uppgavs vara intresserade och Premier League-nykomlingar rapporterades vara villiga att betala 35 miljoner pund för anfallaren.

Någon övergång blev det inte och Muniz ser inte ut att vara på väg bort från Fulham alls nu.

Londonklubben meddelar nämligen nu att anfallaren skrivit på ett nytt långtidskontrakt med klubben.

Det nya kontraktet sträcker sig fram till sommaren 2030.