

Djed Spence säkras upp av Tottenham.

Londonklubben meddelar nu att man är överens ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån

Tottenham värvade Djed Spence från Middlesbrough sommaren 2022.

Sedan dess har försvaren gjort 43 matcher för Londonklubben och nu ser det ut att bli många fler.

Tottenham meddelar nämligen idag att Djed Spence skrivit på ett nytt långtidskontrakt med klubben.

”Vi är glada att kunna meddela att Djed Spence har skrivit på ett nytt långtidskontrakt med klubben”, skriver klubben via sin hemsida.