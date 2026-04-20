Klart: Wolverhampton åker ur Premier League

I dag spelade Crystal Palace och West Ham lika.

Det var ingen munter syn för Wolverhampton Wanderers.

Detta då det stod klart att man är ute ur Premier League.

Efter åtta år i Premier League tvingas Wolverhampton Wanderers till spel i andraligan nästa år.

Inför dagens match mellan Crystal Palace och West Ham hoppades ”Vargarna” på en seger för hemmalaget, annars var skulle sejouren i högstaligan vara över.

Då Londonderbyt slutade 0-0 innebar det att West Ham gick upp till 33 poäng, vilket Wolves med sina 17 poäng inte kan hämta upp på de sista fem matcherna.

Desto jämnare är det mellan West Ham och Tottenham Hotspur, där det fortsatt skiljer två poäng i hoppet om överlevnad efter båda lagens kryss i den 33:e omgången.

Wolverhampton Wanderers bästa placering under sina åtta år i högstaligan är sjua, vilket man lyckades med säsongen 18/19 och 19/20.