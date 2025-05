Klopp ryter ifrån: ”Det ni tänker är fel”

Trent Alexander-Arnold mötes av hård kritik när han lämnade Liverpool.

Nu reagerar förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp på buropen mot Alexander-Arnold.

– Jag kunde inte bli mer besviken än vad jag blev. Det här är inte vad vi står för, säger Klopp på ett event.

Trent Alexander-Arnold fostrades och blev en uppskattad spelare i Liverpool FC. Efter att inte ha förlängt kontraktet valde engelskmannen att lämna PL-mästarna.

När Liverpool spelade match mot Arsenal möttes Alexander-Arnold av burop från Liverpool-supportrarna.

Under ett event av Liverpool Foundation talade den förre Liverpool-tränaren Jürgen Klopp ut om hur han såg på situationen.

– Jag vill inte säga åt er vad ni ska tänka. Men jag kan säga att det ni tänker är fel. Jag är en gammal man, så jag tänker inte slösa tid på att dölja mina åsikter, sa Klopp på scenen.

– Jag säger inte att ni inte ska vara besvikna eller arga men glöm inte bort vad han har gjort för klubben. När jag hörde att han blev utbuad så stängde jag av min tv efter tio sekunder. Jag kunde inte bli mer besviken än vad jag blev. Det här är inte vad vi står för.

Alexander-Arnold står noterad för 353 tävlingsmatcher för Liverpool som vann Premier League den här säsongen.

“I honestly couldn’t have been more disappointed”

Jurgen Klopp on how he felt when Trent Alexander-Arnold was booed at Anfield! pic.twitter.com/si05hWwTTB

— The Redmen TV (@TheRedmenTV) May 23, 2025