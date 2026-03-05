”Kommer göra så mycket jag kan för att nå Premier League”

Med tio matcher kvar att spela har Kim Hellberg och hans Middlesbrough goda chanser att nå uppflyttning.

Då har den förre IFK Värnamo- och Hammarby-tränaren siktet inställt på Premier League.

– Jag kommer, varje dag, att göra så mycket jag kan, säger han enligt till BBC Sport Tees.

Foto: Alamy

Det var efter den allsvenska säsongen 2025 som det stod klart att Kim Hellberg och David Selini lämnade Hammarby för att ta över Championship-laget Middlesbrough.

Väl i England har den förra Bajen-duon uträttat stordåd och befinner sig i dag på en andraplats i ligan med fem poäng upp till serieledande Coventry.

Ner till tredjeplatsen och Ipswich skiljer endast tre poäng, och det är bara de två bästa lagen som direkt avancerar till den engelska högstaligan – Premier League.

Då menar Hellberg att han endast har en sak i åtanke under de sista tio omgångarna.

– Jag kommer, varje dag, att göra så mycket jag kan för att ta mig till Premier League. Det är målet och det var ambitionen när jag kom, säger Hellberg i radiokanalen BBC Sport Tees.

Vad gäller framtiden ser svensken sig själv fortsatt leda ”Boro” om tre år.

– Jag ser mig själv här. Det är det enda jag tänker på.

Middlesbrough spelar sin nästa match i The Championship på söndag, då man gästar Queens Park Rangers.