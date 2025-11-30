Kryss i London-derbyt – Gyökeres tillbaka

Moises Caicedo fick rött kort efter 38 minuter, och Chelsea fick spela med tio mot Arsenal.

Tidigt i London-derbyt mellan Chelsea och Arsenal förändrades matchbilden. Chelseas nyckelspelare Moises Caicedo stämplade över vristen på Mikel Merino och fick rött kort efter bara 38 minuter.

– Det ändrar matchbilden helt och hållet. Caicedo är utan tvekan Chelseas bästa spelare och har styrt mittfältet. Men han kommer fel i tacklingen, säger Fredrik Ljungberg i Viaplay.

Ljungberg var kritisk till domarens beslut och menade att det riskerade att påverka Premier League-titelstriden.

– Samtidigt är det ett London-derby mellan topplag. Vill man avgöra matchen med ett rött kort? Det är den stora frågan, fortsatte han.

Matchen stod 0–0 i paus, men trots tio spelare tog Chelsea ledningen genom Trevoh Chalobah på en hörna. Arsenal kämpade sig tillbaka och kvitterade via Mikel Merino på en hörna med ungefär halvtimmen kvar.

Viktor Gyökeres kom in i matchminut 72. Matchen slutade 1–1.