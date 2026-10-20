Kulusevski efter comebacken: ”Jag är en annan människa”

Efter 526 dagar borta är Dejan Kulusevski tillbaka på planen.

Svensken menar att den långa skadeperioden har förändrat honom.

– Samma kille som vill spela fotboll, men lite smartare, säger han.

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Det tog nästan ett och ett halvt år, men i måndags kväll var väntan äntligen över. I 86:e minuten byttes Dejan Kulusevski in för Tottenham mot Coventry och möttes av stående ovationer från hemmapubliken. Det var hans första tävlingsmatch på 526 dagar, och Spurs vann matchen med 3–1.

Efter matchen berättade svensken att tiden borta från planen har förändrat honom, både som spelare och som människa.

– Jag är så tacksam för att jag fick uppleva det. Nu är jag redo att spela fotboll. Jag ser mig själv som annorlunda nu. Jag tror att jag är en annan människa. Samma kille som vill spela fotboll, men lite smartare, så jag är glad, säger Kulusevski till Sky Sports.

Trots alla motgångar väljer Kulusevski att se på skadeperioden som något positivt.

– Jag kommer att berätta för alla om resan. Det har varit en fantastisk resa, även om det har varit tufft ibland. Det svåra är vackert, säger han.

De Zerbi hyllar comebackerna

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Det var inte bara Kulusevski som gjorde comeback mot Coventry. James Maddison startade för första gången sedan maj 2025 och gav dessutom Spurs ledningen med ett snyggt mål.

Tränaren Roberto De Zerbi har varit försiktig med speltiden för de båda, men han menar att deras betydelse sträcker sig längre än till matcherna.

– De är olika spelare, olika talanger, olika erfarenheter, olika personligheter. Med dem i omklädningsrummet blir det en annan stämning, säger De Zerbi.