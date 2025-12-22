Kusi-Asare inhoppare – när Fulham slog Forest

Fulham sänkte Nottingham Forest med 1–0 i Premier League.

Då hoppade svensken Jonah Kusi-Asare in med fem minuter kvar.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tog Fulham emot krislaget Nottingham Forest i Premier League. I Fulham startade svenske Jonah Kusi-Asare på bänken.

Det var hemmalaget som skulle ta ledningen Raul Jimenez spräckte nollan efter att Fulham tilldelats en straff i slutet av den första halvleken.

I den andra halvleken höll Fulham tätt och Nottingham Forest lyckades inte kvittera. Med drygt fem minuter kvar byttes målskytten Jimenez ut och ersattes av Jonah Kusi-Asare. Det blev svenskens tredje framträdande i Premier League den här säsongen.

Matchen slutade 1–0.