Lagkamraten försvarar Gyökeres: ”Ibland är det orättvist”

Viktor Gyökeres har kritiserats i Arsenal.

Nu försvarar lagkamraten Mikel Merino svensken.

– Jag tycker att han är riktigt bra, säger Merino enligt Mirror.

Foto: Alamy

Viktor Gyökeres gjorde två mål på de två inledande matcherna i Premier League. På de senaste fyra matcherna i Arsenal har det inte blivit någon fullträff för svensken vilket gjord att det har ställts en del frågetecken om han passar i laget.

Gyökeres lagkamrat Mikel Merino försvarar honom och menar att han passar perfekt.

– Ärligt talat tror jag inte att det krävs mycket för att han ska anpassa sig. Jag tycker att han är riktigt bra. Han ger oss många, många alternativ både med och utan bollen, säger han enligt Mirror.

Den spanska mittfältaren menar att för offensiva spelare kan antalet mål påverka hur mycket man blir bedömd.

– Ibland är det orättvist mot anfallarna, för om man inte gör mål känns det som att man inte gör någonting. Men han bidrar mycket för oss ​​och jag är säker på att det kommer att göras mål, säger Merino och avslutar:

– Jag är säker på att han vill göra mål lika mycket som alla andra, men det viktigaste är att hjälpa laget att vinna. Vi är ett lag, vi är ett kollektiv, så jag är ganska säker på att han också är glad, att han gör de bästa prestationerna både med och utan bollen, för sina lagkamrater.

Arsenal ställs mot Atletico Madrid i Champions League under tisdagkvällen klockan 21.00.