TV: Leeds knep poäng mot Liverpool – mållöst på Anfield

Liverpool tog emot Leeds United denna nyårsdag.

Några smällare bjöd dock inte tillställningen på.

Mötet på Anfield slutade mållöst.

Foto: Bildbyrån

Nyårsdag och fotboll på Anfield.

Liverpool som varit inne i gott slag den senaste tiden tog emot Leeds United.

Hemmalaget skapade de farligaste chanserna i den första halvleken, men varken Florian Wirtz eller Hugo Ekitike lyckades sätta bollen i mål när de fick chansen och den första halvleken slutade mållös.

Det gjorde även den andra halvleken, detta trots att Leeds faktiskt hade bollen i mål.

Inhopparen Dominc Calvert-Lewin satte bollen i mål strax efter att han kom in, men målet dömdes bort för offside.

Svenske Gabriel Gudmundsson startade matchen för Leeds och spelade hela matchen.