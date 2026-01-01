TV: Leeds knep poäng mot Liverpool – mållöst på Anfield
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Liverpool tog emot Leeds United denna nyårsdag.
Några smällare bjöd dock inte tillställningen på.
Mötet på Anfield slutade mållöst.
Nyårsdag och fotboll på Anfield.
Liverpool som varit inne i gott slag den senaste tiden tog emot Leeds United.
Hemmalaget skapade de farligaste chanserna i den första halvleken, men varken Florian Wirtz eller Hugo Ekitike lyckades sätta bollen i mål när de fick chansen och den första halvleken slutade mållös.
Det gjorde även den andra halvleken, detta trots att Leeds faktiskt hade bollen i mål.
Inhopparen Dominc Calvert-Lewin satte bollen i mål strax efter att han kom in, men målet dömdes bort för offside.
Svenske Gabriel Gudmundsson startade matchen för Leeds och spelade hela matchen.
Den här artikeln handlar om: