Sky: United-floppen kan lämna för Italien

Jadon Sancho väntas säljas av Manchester United.

En icke namngiven italiensk klubb visar intresse för yttern.

Det rapporterar Sky Sports.

Jadon Sancho är alltjämt kontrakterad av Manchester United. Den engelske yttern spelar för tillfället i Aston Villa men väntas lämna i sommar i samband med att avtalet löper ut.

Enligt tidigare uppgifter är Sancho nära att återvända till Borussia Dortmund men enligt Sky Sports finns det även intresse från annat håll.

En icke namngiven italiensk klubb har utforskat möjligheten att värva Sancho.

26-åringen har svarat för två assist på 21 ligamatcher den här säsongen.