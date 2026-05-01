Lahdo fast i Brøndbys frysbox: ”Har hållit honom tillbaka”

Mayckel Lahdo har inte haft någon lyckosam tillvaro i Brøndby.

Svensken har varit petad från matchtruppen två omgångar i rad.

– Jag kan tänka mig att han är frustrerad, säger Brøndbys tränare Steve Cooper till Tipsbladet.

I vintras meddelade AZ Alkmaar att Mayckel Lahdo skulle spendera resten av säsongen på lån i danska Brøndby.

Svensken har dock haft svårt att ta en plats i Köpenhamnslagets startelva. Endast en gång har den tidigare Hammarby-talangen funnit med från start. De två senaste omgångarna har han varit utanför matchtruppen.

Lagets tränare Steve Cooper sympatiserar med svenskens sits.

– Jag tror att inga spelare som inte spelar är glad. Mayckel hade lite att ta igen formmässigt när han kom, och det har nog hållit honom tillbaka något, säger han till Tipsbladet och fortsätter:

– Jag kan föreställa mig att han är frustrerad, men han är en del av gruppen och han är tillgänglig och redo om vi behöver honom. I fotboll finns det alltid spelare som spelar varje vecka, vissa är in och ut, medan andra får vänta lite längre på sin chans. Det är en del av spelet. Han måste hålla sig redo om möjligheten dyker upp.

Enligt Coopers mening har Lahdo hanterat situationen på rätt sätt.

– Jag skulle kalla det en normal reaktion, men han har varit respektfull och professionell, menar han.

Mayckel Lahdo hart även spenderat en lånesejour i franska Nantes under hösten 2025.