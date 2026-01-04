Leeds och United kryssade – Cunha räddade svit

Leeds och Manchester kryssade i rivalitsmötet.

Matchen slutade 1-1 efter mål av Aaronson och Cunha.



Leeds tog emot Manchester United under söndagsförmiddagen i det som kallas för PL:s största hatmöte.

När startelvorna offentliggjordes stod det klart att Gabriel Gudmundsson, som väntat, fanns med från start på vänsterbacksplats i Leeds. Manchester United gjorde en förändring jämfört med senaste matchen mot Wolves. Joshua Zirkzee lämnade startelvan och ersattes av Leny Yoro.



***



Målchanserna lyste med sin frånvaro i första halvlek.

I andra halvlek skapade Gabriel Gudmundsson ett farligt avslut på halvvolley, men Senne Lammens höll nollan.



Drygt en timme in i matchen tog Leeds ledningen efter ett misstag i Uniteds backlinje, där Brendan Aaronson kunde rinna igenom och göra 1–0.



Det dröjde inte länge innan det var likaläge igen. Matheus Cunha kvitterade för United bara två minuter senare, det när han frispelade inhopparen Joshua Zirkzee, som enkelt rullade in 1–1 förbi Perri.



Några fler mål blev det inte och matchen slutade 1-1.





Startelvor:

Leeds: Perri – Justin, Bornauw, Bijol, Struijk, Gudmundsson – Gruev, Stach – Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.

Manchester United: Lammens – Dalot, Yoro, Heaven, Martinez, Shaw – Casemiro, Ugarte – Sesko, Cunha, Dorgu.