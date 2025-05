Leicester har inte tagit Van Nistelrooy-beslut: ”Är upp till dem”

Leicester City har åkt ur Premier League.

Tränare Ruud Van Nistelrooys framtid i klubben har fortsatt inte beslutats – men nederländaren själv vill stanna i ”The Foxes”.

– För sex veckor sedan kom jag in i detta rum och förändrade berättelsen om säsongen, säger Van Nistelrooy enligt BBC.

Video "Vardy-party" när Leicester tackade av klubbikonen

Ruud Van Nistelrooy, 48, är en pressad man. Sedan det stod klart att Leicester åker ur Premier League har tränaren, som ersatte Steve Cooper i november, uppgets vara på väg att lämna krisklubben, med den tidigare Southampton-tränaren Russell Martin som en kandidat att ersätta 48-åringen.

Under fredagen rapporterar flera brittiska medier att Leicester fortsatt inte har tagit ett beslut om Van Nistelrooys vara eller icke vara i ”The Foxes”. Den tidigare storspelaren vill samtidigt stanna kvar i klubben.

– De vet vad jag tycker och hur jag ser på saker – det är upp till dem att svara på det. Vi kommer alla att få reda på det, förhoppningsvis snarare förr än senare, säger han enligt BBC.

”Förändrade berättelsen”

Sedan han anställdes som tränare för Leicester har Ruud Van Nistelrooy förlorat 18 av hans 26 matcher som coach för Premier League-klubben.

– För sex veckor sedan kom jag in i detta rum och förändrade berättelsen om säsongen – formade framtiden, tog in akademispelare. Vi var tvungna att göra det på grund av nedflyttningen, säger han enligt BBC och fortsätter:

– Dessa sex veckor har handlat om utveckling och resultat. Det är något jag vill fortsätta med spelarna. Vi ville bryta några cykler vilket vi också uppnådde, ta med några positiva saker mot slutet av säsongen och ta med det in i den nya säsongen. Nu är det sista matchen på söndag och vi fokuserar på det.

Leicester ligger på 18:e plats i Premier League med en omgång kvar. ”The Foxes” gästar Bournemouth i säsongens sista match på söndag.