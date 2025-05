Leicester kan få poängavdrag – nästa säsong

Sedan en tid tillbaka är det klart att Leicester City åker ur Premier League.

Nästa år väntar alltså spel i Championship – och där kan man komma att straffas med poängavdrag.

Leicester Citys återkomst till Premier League blev bara ettårig.

Premier League avslutas i helgen som kommer men sedan en tid tillbaka står det klart att klubben kommer att åka ur.

Nästa år väntar således spel i Championship och några garantier på att det blir uppflyttning direkt finns så klart inte.

Nu kommer även rapporter om att det kan bli tuffare än väntat, Leicester riskerar nämligen att straffas med poängavdrag nästa säsong.

The Times uppger nämligen att klubben kan ha brutit mot Profitability and Sustainability-reglerna under säsongen 2023/24.

Trots att klubben då spelade i Championship så kan man nu straffas av Premier League.

Enligt PSR reglerna får en klubb gör en förlust på som mest 81 miljoner pund, under tidsperioden som Leicester nu riskerar att straffas för har klubben gått med 201 miljoner pund i förlust.

Utöver poängavdrag så kan även klubben istället straffas med transferförbud.