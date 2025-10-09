Linekers profetia om Gyökeres: ”Målen kommer att komma”

Viktor Gyökeres har inte gjort mål för Arsenal på sex raka matcher.

Då tror den förre Premier League-spelaren Gary Lineker på islossning för svensken inom kort.

– Målen kommer komma på grund av den hjälpen han får, säger Lineker enligt Evening Standard.

Foto: Bildbyrån

Den svenske storstjärnan Viktor Gyökeres har gjort tre mål i Arsenal-tröjan sedan ankomsten från Sporting i somras. Men under de senaste sex matcherna har det inte blivit någon fullträff.

För detta har svensken mötts av en del kritik från somliga håll, vilket den Premier League-anfallaren Gary Lineker inte håller med om.

– Jag tycker att, även om han inte öser in mål än, ger Viktor Gyökeres något annorlunda till Arsenals anfallsspel, säger Lineker enligt Evening Standard.

Vidare berättar Lineker, som har spelat för klubbar som Tottenham, Leicester, Barcelona och Everton, att svensken bidrar med någonting nytt i ”The Gunners”.

– Han ger ett alternativ bakom backlinjen, vilket skapar mer yta för mittfältarna och yttrarna, och han är aggressiv i sina löpningar.

Lineker menar även att måltorkan snart är ett minne blott.

– Målen kommer komma på grund av den hjälpen han får, avslutar Lineker.

