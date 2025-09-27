Liverpool föll sent – Isak utbytt: ”Slöseri med pengar”

Liverpool förlorade med 2–1 mot Crystal Palace.

Detta efter ett sent mål av Eddie Nketiah

Alexander Isak var med från start men byttes ut i den 84:e minuten.

Foto: Alamy

Inför lördagens drabbning mellan Crystal Palace och Liverpool stod det klart att Alexander Isak var med från start. Det blev svenskens första för sin nya klubb i Premier League.

Det blev dock ingen smakstart för de regerande mästarna. Crystal Palace tog ledningen i den nionde minuten efter mål av Ismaila Sarr.

Några minuter senare pausades matchen efter att en incident skett på läktarna. Räddningstjänst behövde ingripa.

”Våra tankar går till alla inblandade”, skrev Crystal Palace.

I den andra halvleken fick Alexander Isak kliva av samtidigt som Palace-supportrarna skanderade ”Slöseri med pengar”.

Liverpool skulle till slut kvittera. Detta efter att inbytte Federico Chiesa målat i den 87:e minuten. Men i den 97:e (!) minuten slog Eddie Nektiah till med 2–1-målet och det blev en förlust i Isaks första start för Liverpool.



