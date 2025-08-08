Liverpool-ikonens tvekan på Isak: ”Känns inte rätt för mig”

Alexander Isak ryktas bort från Newcastle – och till Liverpool.

Det känns inte helt rätt i magen för Liverpool-ikonen Jamie Carragher.

– Jag vill inte att Liverpool ska spendera 150 miljoner pund, säger han enligt Goal.



Alexander Isak till Liverpool har blivit en av den senaste tidens största snackisar i silly season-världen.

Enligt rapporter har ”The Reds” fått ett miljardbud på den svenske stjärnan nobbat från Newcastle. Däremot sägs Liverpool kunna göra ett nytt försök med anfallaren, trots att Newcastle inte lyckats värva Benjamin Sesko.

Ska Alexander Isak gå till Liverpool? Den förre storspelaren i klubben, Jamie Carragher, är inte helt säker på det.

– Om de skulle värva Isak skulle en omedelbar fördel vara att de skulle försvaga Newcastle betänkligt. Men det är inte skillnaden på att vinna Premier League eller inte – de skulle inte göra dem till större favoriter än vad de redan är, säger han enligt Goal.

Om Isak skulle gå till Liverpool vore han inte den första värvningen under sommaren. Sedan tidigare har Premier League-mästarna gjort klart med spelare som Florian Wirtz, Hugo Ekitike och Milos Kerkez – och detta för en stor slant.

– När det gäller vad Liverpool gjort i sommar genom att ta in spelare så har de spenderat mycket pengar. Det känns inte så mycket som Liverpools sätt att göra saker på. Eller säkerligen inte, om man lyssnar på vissa supportrar som har varit på ägarna under så lång tid, säger Carragher och fortsätter:

– Han (Alexander Isak) vore en fantastisk värvning. Men från ett supporterperspektiv, för mig själv, så vill jag inte att Liverpool ska spendera 150 miljoner pund på Isak. Det har sagts att han Liverpools huvudsakliga mål och det kan jag föreställa mig. Men det är någonting med att Liverpool köper en annan striker (Hugo Ekitike) och han är backup. Det är någonting med det här som inte känns rätt för mig, avslutar Liverpool-ikonen.

