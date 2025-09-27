Liverpool-kaptenen lovordar Isak: ”Passar perfekt”

Alexander Isak fick sin första PL-start när Liverpool förlorade mot Crystal Palace.

Efter matchen hyllades han av Virgil van Dijk.

– Han passar perfekt, säger kaptenen till Viaplay efter matchen.

Liverpool ställdes mot Crystal Palace under lördagen i Premier League. Matchen blev Alexander Isaks första från start i ligan sedan han skrev på för Liverpool.

Debuten för Isak blev inget vidare. Crystal Palace vann med 2–1 och efter 84:e spelade minuter byttes den svenske anfallaren ut samtidigt som Palace-supportrarna skickade pikar när de skanderade ”Slöseri av pengar”.

Efter matchen var det en missnöjd Virgil van Dijk – som trots det tuffa resultatet tror på sin nye lagkamrat.

– Han passar perfekt. Såklart tar det tid när du kommer till en ny klubb och spelar med nya spelare… så det är helt normalt, säger van Dijk till Viaplay efter matchen.

Isak har slagit till med ett mål för sin nya klubb men väntar fortfarande på sitt debutmål i Premier League för Liverpool.

– Han vill såklart göra mål och bli viktig som fort som möjligt, vilket han var i veckan (segern mot Southampton). Men i dag kunde han tyvärr inte (göra mål) men det är bara att gå vidare, avslutar Liverpool-kaptenen.

