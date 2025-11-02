Liverpool tog sin första seger på fem matcher i Premier League.

Nu ryter kaptenen Virigil van Dijk till mot kritikerna.

– Det är det livet vi lever, säger kaptenen enligt Mirror.

Foto: Alamy

Liverpool slog Aston Villa med 2–0 i Premier League under lördagen. Därmed har de regerande mästarna tagit sin första seger på fem matcher i ligan.

I samband med kräftgången har det riktats stor kritik mot laget från flera håll. Efter matchen röt Liverpool-kaptenen Virgil van Dijk ifrån.

– Förra året hörde vi ingenting om detta, eftersom det gick bra, och vi sågs också som ledare. I år när det inte går så bra som vi vill, då gör vi inte vårt jobb ordentligt. Så det är det livet vi lever, säger han enligt Mirror.

Förutom kritiken mot laget har även tränaren Arne Slot varit pressad. Liverpool-kaptenen menar att han sitter säkert i båtem.

– Jag har hört rapporterna om att han är under press och sånt, men jag tror inte att vi spelar i en klubb som fattar förhastade beslut.

Van Dijk vill i stället tänka framåt.

– Jag tror att vi alla kände, och jag tror att ni alla kan hålla med om det, att vi kan arbeta oss ur det här. Det är självklart ingen garanti, men vi kan göra det tillsammans, avslutar han.