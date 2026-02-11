Liverpool slog Sunderland med uddamålet

Sunderland tog emot Liverpool på Stadium of Light.

Då vann gästerna med 1–0.

Foto: Alamy

Liverpool har blandat och gett under säsongen i Premier League. De regerande mästarna kommer från en förlust mot Manchester City och där Dominik Szoboszlai blev utvisad.

Under onsdagens match borta mot Sunderland tvingades Liverpool klara sig utan den ungerska stjärnan – som ersattes av Wataru Endo.

Liverpool var nära att ta ledningen redan efter en halvtimmes spel när Florian Wirtz träffade stolpen. den första halvleken förblev mållös.

I den andra halvleken hittade Mohamed Salah fram till Virgil van Dijk som satte 1–0 för Liverpool. Oroväckande var det för Endo som tvingades bäras ut på bår efter att ha gått ner skadad strax efter ledningsmålet.

Fler mål blev det inte och Liverpool tog en viktig seger i kampen om Europa-platserna.