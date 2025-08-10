Milos Kerkez är imponerad av Liverpools rekordförvärv Florian Wirtz.

I en intervju med Daily Mail öste nyförvärvet beröm över sin nya lagkamrat.

– Han är en speciell spelare, verkligen tekniskt begåvad. Jag har inte sett den nivån på kvalitet alltför ofta, säger han.

Video Liverpool firar sin 20:e ligatitel efter matchen mot Crystal Palace

Liverpool slantade upp och fick sin drömvärvning Florian Wirtz, 22, från Bayer Leverkusen för omkring 116 miljoner pund (motsvarande nästan 1,5 miljarder kronor). Den unge tysken har anslutit till sin nya klubblagsmiljö och fått ärva det ikoniska Liverpool-tröjnummret sju.

Ett annat nyförvärv, Milos Kerkez, som anslöt från Bournemouth i somras, har hunnit spendera några veckor tillsammans med den 22-årige stjärnan – och vänsterbacken är imponerad.

– Han (Wirtz) är väldigt talangfull. Alla killarna visste det och alla har sett honom i Bundesliga. Han är en speciell spelare, verkligen tekniskt begåvad. Jag har inte sett den nivån på kvalitet alltför ofta, säger han till Daily Mail och fortsätter:

– Han gör speciella saker ofta, kanske för mycket under en träning! Med bollen, vad han gör, det ser man inte hos så många spelare. Det är hur han hanterar den, sakerna han gör i små utrymmen. Om du ger honom en eller två meter, kommer han att överlista dig. Han är verkligen speciell när det är trångt. Bara passningarnas vision är speciell. Han kommer att bli ett fantastiskt tillskott till den här klubben.

Wirtz svarade för tio mål och 13 assist för Bayer Leverkusen under den gångna säsongen.