Liverpool-talang slog 13 år gammalt rekord

Rio Ngumoha gjorde Liverpools första mål hemma mot Fulham.

17-åringen skrev därmed in sig i historieböckerna.

Rio Ngumoha, född 2008, startade sin andra Premier League-match för Liverpool när Fulham kom på besök under lördagen. 17-åringen gjorde ingen besviken och gav laget ledningen i den första halvleken.

Där och då blev yttern historisk. Vid en ålder på 17 år och 225 dagar blev Ngumoha Liverpools yngsta målskytt någonsin hemma på Anfield i en ligamatch.

Det tidigare rekordet hölls av Raheem Sterling, som gjorde mål hemma mot Reading i oktober 2012. Engelsmannen var då 17 år och 317 dagar gammal, det vill säga drygt tre månader äldre än Rio Ngumoha.

Rio Ngumoha byttes ut i den 69:e minuten och ersattes av Alexander Isak. Liverpool vann matchen med 2–0. Laget ligger för närvarande femma i Premier League.