Liverpool-talangen: ”Vill visa vad jag kan göra”

Rio Ngumoha, 17 har fått prova på ligaspel i Liverpools A-lag.

Talangen hoppas kunna göra ett större avtryck i klubben.

– Jag behöver bara fortsätta kämpa, säger han enligt tidningen Liverpool Echo.

Foto: Bildbyrån

Rio Ngumoha lämnad Chelseas akademi för Liverpool i fjol. Den här säsongen har 17-åringen noterats för nio framträdanden i Premier League. I den senaste matchen mot Nottingham Forest fick Ngumoha hoppa in med knappt en kvart minuter kvar av matchen.

Yttern hoppas att det kan leda till fler minuter på planen.

– Jag behöver bara fortsätta kämpa och fortsätta vinna tränarens förtroende och förhoppningsvis leder det till fler minuter. Förhoppningsvis snart, säger han till tidningen Liverpool Echo.

Ngumoha har ännu inte fått förtroende från start av tränaren Arne Slot. 17-åringen förklarar att han måste göra ett avtryck i matchen för att få chansen till fler spelminuter.

– Jag vet att jag åtminstone måste göra något och försöka påverka spelet. Oavsett om det är med eller utan boll, säger han och avslutar:

– Jag tror bara att varje gång jag blir kallad till laget vill jag bara visa alla vad jag kan göra.

Rio Ngumoha noteras för totalt ett mål på totalt 16 framträdanden i Liverpools A-lag.