Liverpool-tränaren: ”Övertygad om vår strategi”

Liverpool är inne i en tuff period.

Men tränaren Arne Slot tror på sitt lag.

– Jag är nöjd med lagets kvalitet, säger han enligt Sky Sports.

Foto: Alamy

Liverpool kommer senast från en förlust mot Crystal Palace i ligacupen. Där till har de förlorat de senaste fyra matcherna i Premier League.

Nu är tränaren Arne Slot pressad. Efter Palace-matchen kritiserades han för att flera av stjärnorna i Liverpool, som Mohamed Salah, Virgil van Dijk och Hugo Ekitike, inte spelade. Nu slår tränaren tillbaka och menar att han är nöjd med laget.

– Jag är nöjd med lagets kvalitet. Men jag är också övertygad av den strategi och riktlinjer vi har, säger han enligt Sky Sports och belyser problemet:

– Det som gör det till ”problemet” är att inte alla har haft en ordentlig försäsong. När tre eller fyra är skadade har man bara 16 spelare kvar.

En av spelarna som har varit frånvarande är Alexander Isak som sakandes helt i truppen mot Crystal Palace på grund av en ljumskskada.

– Alex (Isak) kom till oss den första september. Några andra saknades under försäsongen. Det har varit svårare än förra säsongen att hålla dem mer tillgängliga. När spelare inte är tillgängliga hänger det mer på samma spelare.

Liverpool ställs härnäst mot Aston Villa på lördag klockan 21.00.