Liverpools nya skade-oro: ”Ingen tillfällighet”

Hugo Ekitiké missade Liverpools kryss mot Fulham.

Den 23-åriga anfallaren har fått ”en lätt hamstringskada”.

– Det är ingen tillfällighet eftersom han har behövt spela mer sedan Isak försvann, säger tränare Arne Slot.

Foto: Alamy

När Liverpool ställdes mot Fulham i Premier League i går, söndag, saknades stjärnförvärvet Alexander Isak med en bruten fot, men även svenskens ersättare lyste med sin frånvaro. Hugo Ekitiké, som har ersatt Isak, saknades även han i 2–2-matchen. Enligt Liverpool har 23-åringen dragit på sig ”en lätt hamstringskada”.

Efter krysset mot Fulham talade tränaren Arne Slot ut om fransmannens skadeproblem.

– Vi förväntar oss inte att han ska vara borta länge, men vi förväntar oss att Alex (Isak) kommer att vara borta länge, sa han enligt TalkSport.

Foto: Alamy

– Han kunde inte spela i dag och om fyra dagar är nästa match, men det är ingen tillfällighet att han har fått en liten skada eftersom han har behövt spela mer sedan Alex försvann, fortsatte Slot.

Om fyra dagar, på torsdag, ställs Liverpool mot Premier League-ettan Arsenal på bortaplan. För Hugo Ekitiké är gigantmötet i fara, men Liverpool utesluter inte spel mot ”The Gunners”.

– Det kommer inte att vara en långvarig skada. Man tar aldrig en risk med en spelare, särskilt inte i den här delen av säsongen, sa Slot.