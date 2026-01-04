Gakpo blåst på hjälteroll – efter inhopparens drömmål
Cody Gakpo och Liverpool trodde att man hade avgjort mot Fulham.
Då klev Harrison Reed fram och räddade en poäng med ett drömmål.
Fulham tog emot Liverpool på Craven Cottage denna söndag och det var hemmalaget som började bäst.
Den förre Liverpool-spelaren Harry Wilson gav hemmalaget ledningen i den 17:e minuten, målet godkändes efter en VAR-granskningen och ledningen stod sig till paus.
En liten bit in i den andra halvleken kvitterade Liverpool genom Florian Wirtz och även vid det målet krävdes en VAR-granskning innan det godkändes.
1–1 stod sig sedan länge och såg även ut att bli slutresultatet fram till att Cody Gakpo stötte in 2–1 till Liverpool i den 94:e minuten.
Nederländaren trodde nog då att han avgjort matchen, men i den 97:e minuten drog inhopparen Harrison Reed på med ett riktigt kanonskott som satt rakt i krysset.
Engelsmannens mål blev matchens sista och det blev delad pott på Craven Cottage.
Värt att notera ytterligare var att Jonah Kusi-Asare som fått sparsamt med speltid och som ryktas bort från Fulham fick hoppa in med ungefär fem minuter kvar av ordinarie tid.
