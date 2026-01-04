Gakpo blåst på hjälteroll – efter inhopparens drömmål

Cody Gakpo och Liverpool trodde att man hade avgjort mot Fulham.

Då klev Harrison Reed fram och räddade en poäng med ett drömmål.

Foto: Bildbyrån

Fulham tog emot Liverpool på Craven Cottage denna söndag och det var hemmalaget som började bäst.

Den förre Liverpool-spelaren Harry Wilson gav hemmalaget ledningen i den 17:e minuten, målet godkändes efter en VAR-granskningen och ledningen stod sig till paus.

En liten bit in i den andra halvleken kvitterade Liverpool genom Florian Wirtz och även vid det målet krävdes en VAR-granskning innan det godkändes.

1–1 stod sig sedan länge och såg även ut att bli slutresultatet fram till att Cody Gakpo stötte in 2–1 till Liverpool i den 94:e minuten.

Nederländaren trodde nog då att han avgjort matchen, men i den 97:e minuten drog inhopparen Harrison Reed på med ett riktigt kanonskott som satt rakt i krysset.

Engelsmannens mål blev matchens sista och det blev delad pott på Craven Cottage.

Värt att notera ytterligare var att Jonah Kusi-Asare som fått sparsamt med speltid och som ryktas bort från Fulham fick hoppa in med ungefär fem minuter kvar av ordinarie tid.