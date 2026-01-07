TV: Målkalas i Newcastle – Barnes stor hjälte på stopptid

Det bjöds på mål i mängder på St James Park denna onsdagskväll.

Sju totalt och det var Newcastle som fick jubla mest och högst.

Framförallt när Harvey Barnes blev matchvinnare i den 102:a (!) minuten.

Foto: Bildbyrån

Det blev en spännande och dramatisk tillställning på St James Park denna onsdagskväll.

Bortalaget Leeds började bäst och tog ledningen genom Brendan Aaronsen i den 32:a minuten, men bara några minuter senare kvitterade hemmalaget genom Harvey Barnes.

Leeds skulle dock koppla greppet innan det var dags för halvtidsvila, detta då Dominic Calvert-Lewin var säker från elva meter.

Tidigt i den andra halvleken kvitterade sedan hemmalaget genom Joelinton, innan Aaronsen såg it att bli matchvinnare för Leeds.

Amerikanen satte dit 3–2 till bortalaget med lite mer än tio minuter kvar, men Newcastle skulle komma tillbaka ännu en gång.

På stopptid kvitterade nämligen Newcastle genom Bruno Guimarães, som även han var säkerheten själv från straffpunkten och då trodde nog många att det skulle bli delad pott, så blev dock inte fallet.

I den 102 (!) minuten satte nämligen Harvey Barnes sitt andra för kvällen och Newcastles fjärde, vilket också blev matchens sista mål.

