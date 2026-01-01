Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Mållöst och delad pott i Londonderbyt

Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Brentford tog emot Tottenham denna nyårsdag.
Londonderbyt blev dock ingen sprakande historia.
Det slutade nämligen mållöst.

Foto: Bildbyrån

Londonderby denna torsdagskväll mellan Brentford och Tottenham.
I bortalaget saknades bland annat Lucas Bergvall som tvingades utgå skadad senast.

Väl på plan på Gtech Community Stadium så var det en jämn och tillknäppt historia som utspelade sig.

Det var ett relativt chansfattigt derby och när Andy Madley blåste av matchen så stod det alltjämt 0–0 på resultattavlan.

