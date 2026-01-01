Mållöst och delad pott i Londonderbyt

Brentford tog emot Tottenham denna nyårsdag.

Londonderbyt blev dock ingen sprakande historia.

Det slutade nämligen mållöst.

Londonderby denna torsdagskväll mellan Brentford och Tottenham.

I bortalaget saknades bland annat Lucas Bergvall som tvingades utgå skadad senast.

Väl på plan på Gtech Community Stadium så var det en jämn och tillknäppt historia som utspelade sig.

Det var ett relativt chansfattigt derby och när Andy Madley blåste av matchen så stod det alltjämt 0–0 på resultattavlan.