Mållöst på Villa Park – Ezri konsad visades ut

Premier League-premiär på Villa Park.

Då blev det mållöst när Newcastle kom på besök.

Detta trots att hemmalaget fick avsluta matchen med en spelare mindre.

Premier League är tillbaka och efter gårdagens premiär i Liverpool var det denna lördagsförmiddag dags för Aston Villa att ta emot Newcastle, med Anthony Elanga från start.

Det var svensken och Newcastle som började piggast och i den första halvleken hade Elanga en fin chans att göra sitt första tävlingsmål för Newcastle, men Marco Bizot stod för en stark räddning.

Newcastle fortsatte att föra matchen även under den andra halvleken och hemmalaget situation blev inte heller bättre i den 66:e minuten då Ezri Konsa blev utvisad, detta efter att ha knuffat omkull en frispelad Anthony Gordon.

Trots en man mer på plan och spelövertag så lyckades dock inte Newcastle få hål på Villa, utan slutresultatet på Villa Park blev 0–0.