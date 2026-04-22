Manchester City leder Premier League – petar ner Arsenal

Manchester City besegrade Burnley med 1–0.

Manchester City besegrade serieledande Arsenal i toppmötet i Premier League förra veckan. Inför onsdagens match mot Burnley hade de chansen att gå om ”Gunners” i tabellen.

Den chansen tog City vara på.

Bortalaget fick en drömstart när anfallsstjärnan Erling Haaland löpte sig fri. Hjalmar Ekdal lyckades inte hinna ikapp och norrmannen satte 1–0 i den femte minuten.

Matchen slutade 1–0 till City som därmed går om Arsenal och upp i serieledning med fem omgångar kvar. Samtidigt blev nedflyttningen för Burnley ett faktum.