Manchester City leder Premier League – petar ner Arsenal
Manchester City besegrade Burnley med 1–0.
Det innebär att Arsenal petas ner från förstaplatsen.
Samtidigt åker Burnley ur ligan.
Manchester City besegrade serieledande Arsenal i toppmötet i Premier League förra veckan. Inför onsdagens match mot Burnley hade de chansen att gå om ”Gunners” i tabellen.
Den chansen tog City vara på.
Bortalaget fick en drömstart när anfallsstjärnan Erling Haaland löpte sig fri. Hjalmar Ekdal lyckades inte hinna ikapp och norrmannen satte 1–0 i den femte minuten.
Matchen slutade 1–0 till City som därmed går om Arsenal och upp i serieledning med fem omgångar kvar. Samtidigt blev nedflyttningen för Burnley ett faktum.
