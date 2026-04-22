Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Manchester City leder Premier League – petar ner Arsenal

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Manchester City besegrade Burnley med 1–0.
Det innebär att Arsenal petas ner från förstaplatsen.
Samtidigt åker Burnley ur ligan.

Foto: Bildbyrån

Manchester City besegrade serieledande Arsenal i toppmötet i Premier League förra veckan. Inför onsdagens match mot Burnley hade de chansen att gå om ”Gunners” i tabellen.

Den chansen tog City vara på.

Bortalaget fick en drömstart när anfallsstjärnan Erling Haaland löpte sig fri. Hjalmar Ekdal lyckades inte hinna ikapp och norrmannen satte 1–0 i den femte minuten.

Matchen slutade 1–0 till City som därmed går om Arsenal och upp i serieledning med fem omgångar kvar. Samtidigt blev nedflyttningen för Burnley ett faktum.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt