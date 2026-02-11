Manchester City vann stort mot Fulham

Manchester City ställdes mot Fulham i Premier League.

En match som City vann med 3–0.

Foto: Alamy

Manchester City flåsar tabellettan Arsenal i nacken. Under onsdagen tog City emot Fulham i Premier League.

City fick en drömstart på matchen när nyförvärvet Antoine Semenyo satte 1–0 i den 24:e minuten. Det dröjde bara sex minuter innan hemmalaget utökade genom Nico O’Reilly.

”Exceptionellt självförtroende från unge O’Reilly. Vilken spelare han utvecklas till”, skriver Sky Sports.

Med dryga fem minuter kvar av den första halvleken gjorde Erling Haaland det han brukar göra, nämligen mål. City hade en 3–0-ledning innan halvtid.

Den andra akten bjöd inte på några mål och matchen slutade 3–0 till City som fortsatt hakar på Arsenal i toppstriden av Premier League.