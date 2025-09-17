Manchester United redovisar 200 miljoner kronor i minusresultat

Manchester United har sparkat Erik ten Hag och avskedat en hel del personal.

Det stod Premier League-klubben dyrt.

Detta då man redovisar ett minusresultat på drygt 227 miljoner kronor för 2024/25.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagen redovisade Manchester United sina siffror för säsongen 2024/25.

Då stod det klart att den röda Manchester-klubben nådde rekordhöga 665,5 miljoner pund på intäktsbenet men ändå gick 18,4 miljoner pund (eller 227 miljoner kronor) minus i rörelseresultat.

Vidare framgår det att ”The Red Devils” hade extremt stora kostnader för räkenskapsåret – som uppgick till 36,6 miljoner pund (nära 462,5 miljoner kronor). Bland dessa miljoner ingår bland annat ersättning till personal som förlorade sina jobb när klubben gjorde sin senaste omorganisation samt pengar sparkade Erik ten Hag och hans stab fick ut när de fick lämna klubben.

Så sent som igår rapporterade nederländsk media att ten Hag nobbade ett erbjudande från Twente, där han höll till i många år som spelare.