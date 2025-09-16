Uppgifter: Erik ten Hag nobbar Twente

Erik ten Hag fick sparken från Bayer Leverkusen – efter två ligamatcher.

Nu uppger nederländska De Telegraaf att Twente har velat knyta till sig tränaren – som nobbade Eredivisie-klubben.

Foto: Bildbyrån

Erik ten Hags start i Bayer Leverkusen var långt från optimal. Efter en premiärförlust mot Hoffenheim och ett sent nederlag mot Werder Bremen som kvitterade i den 94:e minuten – var det över.

Under deadline day bekräftade Bayer Leverkusen att Erik ten Hag fick sparken från sin huvudtränar-roll.

Nu har en tid passerat sedan 55-åringen blev fri på marknaden. Då har en klubb i Eredivisie velat nya till sig tränaren.

Det uppger De Telegraaf som skriver att Twente har velat värva ten Hag – som tillbringade stora delar av sin spelarkarriär i klubben.

Ten Hag själv verkar dock inte ha varit allt för taggad på en återkomst – då han nobbade uppdraget.

Twente har inlett årets säsong svagt och ligger på 13:e plats i Eredivisie.



