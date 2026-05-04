Manchester Uniteds miljonregn – efter succén

Manchester United har säkrat en plats i Champions League nästa säsong.

Det innebär att klubben kan tjäna upp till 100 miljoner pund i extra intäkter.

Det rapporterar tidningen Manchester Evening News.

I söndags besegrade Manchester United Liverpool med 3–2 efter att talangen Kobbie Mainoo blev hjälte i den 77:e minuten. Segern innebar att klubben är klar för spel i Champions League nästa säsong.

Förutom att United får spela i den mest prestigefyllda turneringen i Europa – innebär det ett ökat tillskott i klubbkassan.

Enligt lokaltidningen Manchester Evening News kommer CL-spelet att innebära ungefär 100 miljoner pund, eller 1,3 miljarder kronor, i extra intäkter.

Tidningen uppger att majoriteten av pengarna kommer att läggas på spelarköp i sommar.

