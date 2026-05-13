Uppgifter: Uniteds beslut – vill sälja Onana

Han har varit utlånad till Turkiet under säsongen.

Nu har Manchester United beslutat sig för att sälja André Onana.

Det skriver ESPN.

Efter en turbulent tid i Manchester United valde ”The Red Devils” att låna ut André Onana till turkiska Trabzonspor. Där har målvakten hittat rätt vilket har lett till att intresset för honom har växt.

Enligt tidigare rapporter visar hela fyra klubbar, Inter, Roma, Juventus och Borussia Mönchengladbach, intresse för Kameruniern.

Målvakten själv ska, enligt ESPN, ha varit hoppfull kring en återkomst till Old Trafford. Någon sådan kommer det dock inte att bli.

Enligt sajten har Manchester United nu tagit ett beslut om att försöka sälja 30-åringen, vars avtal sträcker sig fram till sommaren 2028. Målvakten finns helt sonika inte med i klubbens planer för framtiden och vill istället värva en ny burväktare. En av orsakerna till detta ska vara Onanas höga lön.

André Onana värvades till Premier League-klubben från Inter under sommaren 2023.