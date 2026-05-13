Kan nå historisk milstolpe – vid Mjällby-seger

Tom Pettersson har blivit cupmästare med både IFK Göteborg och Östersunds FK.

I samband med torsdagens final kan mittbacken blir historisk.

Sedan det nya cupformatet infördes har ingen spelare vunnit med tre olika klubbar.

Mjällby AIF är på jakt efter sin första cuptitel genom tiderna. De regerande svenska mästarna var nära att lägga vantarna på pokalen redan 2023 när man ställdes mot BK Häcken hemma på Strandvallen.

Det blev dock inget cupguld på hemmaplan. Hisingelaget besegrade Mjällby med 4–1 och gick lyfta sin andra cuptitel på Strandvallens gräsmatta.

Två spelare som startade finalen för tre år sedan är allt jämnt kvar i Mjällby, nämligen Viktor Gustafsson och Tom Pettersson. Den sistnämnda kan bli historisk när laget från Listerlandet åter igen har tagit sig till en cupfinal.



