Max Dowman hyllas efter rekordet: ”Exceptionell”

Max Dowman är den yngsta Arsenal-spelaren att spela i FA-cupen.

Lagkamraten Eberechi Eze medger att 16-åringen är något utöver det vanliga.

– Han har en speciell talang, säger Eze enligt Mirror.

Foto: Bildbyrån

Arsenal blev historiska när de i FA-cupmatchen mot Mansfield valde att starta med två 16-åringar. En av dem var Max Dowman som även blev den yngsta Arsenal-startspelaren i turneringens historia.

Matchen slutade 2-1 till Arsenal och efteråt hyllades Dowman av lagkamraten Eberechi Eze.

– Att kunna spela under den här typen av förhållanden och göra det så bra med bollen, och dribbla på det sätt han gjorde, visade att han har en speciell talang. Vi försöker alla stödja och hjälpa honom så mycket som möjligt för att växa, förbättra sig och uppfylla sin potential, säger han enligt Mirror och fortsätter:

– Jag är väldigt stolt över honom, och även väldigt stolt över Marli. Självklart två 16-åringar som startar i FA-cupen . Det säger oss mycket om dem, deras personlighet och den kvalitet de har. Och Max, jag tycker att han var exceptionell.

Värt att notera är att Max Dowman även håller rekordet för Arsenals yngsta spelare någonsin och även den yngsta någonsin i Champions League.