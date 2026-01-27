Kim Källströms spenderade stora delar av sin tid i Arsenal i sjukstugan.

Nu berättar klubbens dåvarande medicinchef om den oväntade övergången.

– Det var en svår situation, säger han.

Foto: Bildbyrån

Jakob Bergelv.

I januari 2014 var Arsenal i behov av en ny mittfältare. På deadline day anlände förstärkningen i form av Kim Källström. Enda problemet? Han var skadad.

Läkarundersökningen visade att det handlade om en fraktur i ryggen. Trots det valde Arsenal att låna in Källström fram till sommaren. Klubbens dåvarande medicinchef Colin Lewin berättar nu om den bisarra situationen.

– Vi visste att han skulle vara borta i sex veckor, med det återstod bara 14 veckor av säsongen. Men klubben värvade honom, han fick rehaba i sex veckor och vara med och bidra under de sista åtta veckorna, återger han till Sky Sports.

”Så pinsamt”

2020 berättade Kim Källström själv om den märkliga situationen, och om hur skadan tillkom. Det skedde på en strand i Abu Dhabi under träningsläger med hans dåvarande klubb Spartak Moskva.

– Vi tränade på stranden – det här är så pinsamt – och det var ett ordentligt träningspass också, inte bara för skojs skull. Det var på en strand, det kändes snarare som betong. Vi spelade åtminstone en match där och jag ramlade på en liten sten, berättade han för Arsenals officiella hemsida.

Colin Lewin blev minst sagt förvånad när Källström anlände till norra London.

– Man förväntar sig inte att upptäcka en ryggfraktur under en läkarundersökning. Han var en härlig kille, men det var en svår situation, berättar han.

Det blev endast tre tävlingsmatcher i Arsenal-tröjan för Kim Källström. Hans främsta bidrag kom när han gjorde mål under straffläggningen mot Wigan Athletic i semifinalen av FA-cupen. ”The Gunners” vann sedermera turneringen.