KFF-stjärna ratas från Marockos VM-trupp

Achraf Dari från Kalmar FF gjorde mål i bronsmatchen för fyra år sedan.

Men den här gången får inte mittbacken någon plats i Marockos VM-trupp.

Foto: Bildbyrån

2022 skrev Marocko fotbollshistoria när man som första afrikanska nation tog sig till semifinal i ett VM. Man har därmed en del att leva upp till inför sommarens upplaga i Nordamerika.

Förbundskaptenen Mohamed Ouahbi, som klev på uppdraget så sent som i mars, har nu presenterat VM-truppen. Flera av semifinalhjältarna från Qatar-turneringen finns med även nu – bland andra Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat och Yassine Bono.

En som däremot inte finns med är Kalmar FF-försvararen Achraf Dari. 27-åringen, som gjorde mål i bronsmatchen mot Kroatien för fyra år sedan, har sedan VM i Qatar haft det svårt i landslaget.

Dari har inte spelat en enda landskamp sedan just bronsmatchen och senast som mittbacken var med i en trupp var i mars förra året. Det kommer därmed inte som någon överraskning att KFF-spelaren nobbas en plats i truppen.

Marocko ställs mot Brasilien, Skottland och Haiti i gruppspelet av sommaren VM-turnering.

Marockos VM-trupp:

Målvakter:

Yassine Bono (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Ahmed Reda Tagnaouti (Raja Casablanca)

Försvarare:

Achraf Hakimi (PSG), Nayef Aguerd (West Ham), Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (Twente), Chadi Riad (Crystal Palace), Youssef Belammari (Al Ahly), Issa Diop (Fulham), Redouane Hahlal (Mechelen), Zakaria El Ouahdi (Genk)

Mittfältare:

Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Neil El Aynaoui (Roma), Bilal El Khannouss (Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona), Bouaddi (Lille), Samir El Mourabet (Strasbourg)

Anfallare:

Brahim Díaz (Real Madrid), Chemsdine Talbi (Sunderland), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Soufiane Rahimi (Al Ain), Abde Ezzalzouli (Real Betis), Ayoube Amaimouni (Eintracht Frankfurt), Yassine Gessime (Strasbourg)