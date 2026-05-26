Räddade kvar klubben – i sin sista match

Branimir Hrgota har meddelat att han lämnar Greuther Fürth.

Hans sista gärning för klubben blev att hålla dem kvar i 2. Bundesliga.

Branimir Hrgotas sista match i Greuther Fürth kommer fansen sent att glömma. Efter sju säsonger i klubben såg svensken till att säkra platsen i 2. Bundesliga till nästa säsong.

Greuther Fürth behövde vända ett 1–0-underläge mot Rot-Weiss Essen för att undvika nedflyttning till den tyska tredjedivisionen för första gången på 29 år.

Tack vare sin lagkapten gjorde man just det. Svensken stod för målet som betydde 2–0 i matchen och 2–1 totalt.

Det var för en dryg månad sedan som Hrgota meddelade att han lämnar Greuther Fürth efter säsongen. 33-åringen har främst ryktats till Hertha Berlin som också håller till i den tyska andradivisionen.

Totalt blev det 67 mål på 229 matcher för Branimir Hrgota i Greuther Fürth. Anfallaren har även representerat Eintracht Frankfurt och Borussia Mönchengladbach i den tyska fotbollen.