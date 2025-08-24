TV: Missräkning för United – Fernandes missade straff

Manchester United fick bara med sig 1–1 borta mot Fulham.

Detta efter att Bruno Fernandes missat straff och man tappat ledningen.

Foto: Bildbyrån

Manchester United inledde Premier League-säsongen med att förlora hemma mot Arsenal förra helgen.

Ikväll var det dags för ligaspel igen då United reste till London för att ta sig an Fulham, men årets första seger får vänta.

United fick en guldchans att ta ledningen i den 35:e minuten då man tilldömdes en straff, men Bruno Fernandes, som brukar vara säker från straffpunkten, drog elvametersparken över.

Trots det så skulle bortalaget ta ledningen, detta i den 58:e minuten.

Ledningen höll sig i ungefär en kvart innan Emile Smith Rowe kvitterade och 1–1 blev även slutresultatet.