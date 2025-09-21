Mosquera väljer bort Colombia – trots nobben

Cristhian Mosquera flyttade i somras från Valencia till Arsenal, men ännu är han inte med i spanska A-landslaget.

Trots detta står det klart att mittbacken nobbar Colombias landslag, nationen som 21-åringen har sina rötter ifrån.

Han spelade U21-EM för Spanien i somras. Därefter bytte Cristhian Mosquera La Liga mot Premier League, Valencia mot Arsenal.

Så sent som i veckan startade mittbacken mot Athletic Club i Champions League-premiären, vilket vittnar om snabb acklimatiseringsprocess under landsmannen Mikel Artetas ledning i Arsenal.

Men ännu är Mosquera inte en del av spanska A-landslaget. I septembersamlingen ratades han av förbundskapten Luis de la Fuente – och därmed har Colombia sett sin chans att sno åt sig Alicantesonen med rötter från den sydamerikanska nationen.

Men Colombia kan nu glömma Mosquera. Mittbacken meddelar att hans fokus är att bli kallad av den spanska förbundskaptenen och att han förstår den hårda konkurrensen som råder i det spanska landslaget på försvarspositionerna, detta enligt spanska radioprogrammet El Larguero som nu snappats upp av det colombianska fotbollskontot Idioma FutCol på Instagram.