Nevilles sågning: ”Wirtz är ett problem”

Han värvades för 100 miljoner pund – och har ännu inte gjort mål för Liverpool.

Det tycker Gary Neville är ett stort problem.

– Hans prestation var verkligen oroande, säger det förre United-proffset i sin podcast.

Foto: Alamy

Florian Wirtz anslöt till Liverpool under sommaren och kostade omkring 100 miljoner pund, eller 1,2 miljarder kronor. Sedan dess har dock tysken inte hittat formen.

På elva matcher i Premier League står han noterad för noll mål och noll assist. Efter helgens klara förlust borta mot Manchester City har 22-åringen fått kritik för sin prestation.

Det menar åtminstone det förre Manchester United-proffset Gary Neville.

– Det var en riktigt dålig dag för honom. Vi har gått på tå runt honom i några månader. Han är ung, han har kommit till ett nytt land. Han kostade 100 miljoner pund och måste visa något snart, säger han i sin podcast ”The Gary Neville Podcast”.

– Han kan uppenbarligen göra något. Han är en bra spelare med bra teknik, men han blev krossad där ute av Nunes och de andra. Han blir knuffad runt på planen och visade ingen kvalitet. Hans prestation var verkligen oroande, fortsätter Neville.

”Wirtz är ett problem, låt oss kalla det vad det är”

– Han såg ut som en liten pojke. Det kan inte vara fallet. Han är en tysk landslagsspelare i god form och presterar inte vad man kan förvänta sig i en så fysisk match, avslutar Neville.



