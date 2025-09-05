Newcastle-kuggen efter Isak-affären: ”Klarhet”

Alexander Isak har lämnat Newcastle för Liverpool.

Svenskens förre lagkamrat Dan Burn är lättad över att övergången är klar.

– Vi ville att transferfönstret skulle stänga för att få lite klarhet, säger han enligt Mirror.

Foto: Bildbyrån

Alexander Isak lämnade Newcastle för en rekordövergång till Liverpool. Men affären gick inte förbi utan flera reaktioner från både klubbar och supportrar.

Samtidigt är Newcastle-mittbacken Dan Burn lättad över att affären är klar.

– Jag är glad över att det är klart. Vi ville att transferfönstret skulle stänga för att få lite klarhet i det, säger han enligt brittiska Mirror.

– Jag har varit med i fotbollen tillräckligt länge för att förstå att spelares karriärer är korta. För mig är det en tuff situation eftersom att ”Alex” är en kompis, så man vill att han ska vara här och hjälpa laget, men jag önskar bara ”Alex” det bästa.

Samtidigt som Burn är vän med Isak – hyser han inget agg mot svensken och hans klubbval.

– Ingen fientlighet. Ni vet hur Newcastle-fans är, vi skyddar vår klubb och stad och vill att spelare ska spela för Newcastle. Man vill inte att de ska vilja spela någon annanstans än i Newcastle. Jag förstår därmed varför våra fans är frustrerade, men jag har varit med länge och förstår hur det är.





