Newcastle tappade segern mot Chelsea
Newcastle ledde med 2–0 efter 20 minuter.
Men Londonlaget kunde vända och matchen slutade 2–2.
Newcastle välkomnade Chelsea för att spela omgång 17 av Premier League. Redan efter 4 minuter stod det 1–0 till hemmalaget efter mål av Nick Woltemade, bara 16 minuter senare satte han dit 2–0 och Newcastle hade en bekväm ledning.
I början av första halvlek kunde Chelseas Reece James väcka liv i matchen igen när han slog till ett drömmål och reducerade i den 49:e minuten.
– Vilket mål av Reece James, Chelseas kapten föregår med gott exempel genom att reducera på ett läckert vis, säger BBC-reportern Ciaran Kelly i sändningen.
I den 66:e minuten kunde João Pedro kvittera för gästerna och se till att matchen slutade 2–2.
Anthony Elanga byttes in med 18 minuter kvar av matchen.
Startelvor:
Newcastle: Ramsdale – Miley, Schär, Thiaw, Hall – Tonali, Guimaraes, Ramsey – Murphy, Woltemade, Gordon
Chelsea: Sanchez – Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella – James, Caicedo – Neto, Palmer, Garnacho – Pedro
