Newcastle tappade segern mot Chelsea

Newcastle ledde med 2–0 efter 20 minuter.

Men Londonlaget kunde vända och matchen slutade 2–2.

Foto: Bildbyrån

Newcastle välkomnade Chelsea för att spela omgång 17 av Premier League. Redan efter 4 minuter stod det 1–0 till hemmalaget efter mål av Nick Woltemade, bara 16 minuter senare satte han dit 2–0 och Newcastle hade en bekväm ledning.

I början av första halvlek kunde Chelseas Reece James väcka liv i matchen igen när han slog till ett drömmål och reducerade i den 49:e minuten.

– Vilket mål av Reece James, Chelseas kapten föregår med gott exempel genom att reducera på ett läckert vis, säger BBC-reportern Ciaran Kelly i sändningen.

I den 66:e minuten kunde João Pedro kvittera för gästerna och se till att matchen slutade 2–2.

Anthony Elanga byttes in med 18 minuter kvar av matchen.

Startelvor:

Newcastle: Ramsdale – Miley, Schär, Thiaw, Hall – Tonali, Guimaraes, Ramsey – Murphy, Woltemade, Gordon

Chelsea: Sanchez – Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella – James, Caicedo – Neto, Palmer, Garnacho – Pedro