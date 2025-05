Newcastle-tränaren om Isak: ”Finns en chans”

Newcastle ställs mot Everton i Premier Leagues slutomgång.

Inför matchen är den stora frågan om Alexander Isak kommer till spel.

– Ha har gjort framsteg under veckan, säger tränare Eddie Howe under en presskonferens.

Det är viktiga poäng på spel inför slutomgången i Premier League. Mellan sjundeplats och tredjeplats skiljer det bara tre poäng och viktiga placeringar kan tas inför Europa-spel nästa säsong.

Newcastle ligger på en femteplats och kan klättra om det går rätt i den sista omgången. Det har dock varit oklart om anfallsstjärnan Alexander Isak kommer till spel. Svensken missade matchen mot Arsenal och det rapporterades om en smärre lårskada.

Inför matchen mot Everton förklarar Newcastle-tränaren Eddie Howe att det finns möjlighet att han kommer till spel samtidigt som han fortfarande inte har tränat med laget än.

– Han är okej, han har inte tränat med oss än men har gjort framsteg under veckan. De kommande dagarna kommer vara avgörande huruvida han är tillgänglig eller inte.

– Det finns en chans, det är svårt att säga mer än så.

Sista omgången i Premier League spelas 17.00 på söndag.

🗣️ "There's a chance"

Eddie Howe discusses the fitness of Alexander Isak and whether he could play for Newcastle against Everton ⚫⚪ pic.twitter.com/UTI8wSGr6X

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2025