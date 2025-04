Isak slog till med mål nummer 25 i Premier League

Alexander Isak har gjort 24 mål 36 matcher för Newcastle denna säsong.

Under onsdagskvällen hade han chans att utöka sitt målkonto när hans lag ställdes mot Crystal Palace.

I den andra halvleken kom också målet – som innebar 5-0 (!).



20 mål i Premier League kan bli 21. 24 i alla tävlingsmatcher kan bli 25 – och mer.



Under onsdagskvällen ställs Newcastle mot Crystal Palace i Premier League – med superstjärnan Alexander Isak från start.



I de två senaste matcherna har den svenske anfallaren gått mållös och siktar sannerligen på att bryta torkan ikväll.



Efter den första halvleken hade Isak inte gjort något mål – samtidigt som hans lag gjort fyra stycken.



Det första gjorde Jacob Murphy efter 15 minuter då han tryckte in bollen i nättaket från snäv vinkel.



Det andra kom efter en dryg halvtimme, då Marc Guehi styrt in ett inspel från Harvey Barnes.



Trean gjorde Barnes själv då han tog emot en djupledsboll och placerade in bollen bakom Palace-keepern Henderson.



Innan den första halvleken var slut hade mittbacken Fabian Schär nickat in en boll på frispark och förkunnat en riktigt målrik halvlek.



När den andra halvleken var 15 minuter gammal skulle Alexander Isak snappa upp ett misstag från Palace-försvaret och placera in 5-0 för Newcastle. Således gjorde han sitt 25:e mål för säsongen och 21 i Premier League.



Matchen slutade med storseger för Newcastle som klev upp på tredjeplats i Premier League.



Startelvor:



Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Murphy, Isak, Barnes.



Crystal Palace: Henderson; Guehi, Lacroix, Richards – Mitchell, Lerma, Hughes, Munoz – Eze, Sarr – Mateta.